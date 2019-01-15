На юге Москвы автомобиль наехал на пешеходов

Три человека, среди которых двое детей, пострадали в результате ДТП на пешеходном переходе на юге Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы столичного главка ГИБДД России.

Отмечается, что инцидент произошёл по адресу: Шипиловская улица, 62.

«Водитель, управляя легковушкой, совершил наезд на троих пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому переходу», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее СМИ передавали, что автомобиль сбил двух пешеходов на северо-западе Москвы.

В конце декабря 2018 года URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли три человека, ещё двое пострадали.