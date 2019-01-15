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На юге Москвы автомобиль наехал на пешеходов 

RT на русском + ещё 15 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Три человека, среди которых двое детей, пострадали в результате ДТП на пешеходном переходе на юге Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы столичного главка ГИБДД России.
Отмечается, что инцидент произошёл по адресу: Шипиловская улица, 62.
«Водитель, управляя легковушкой, совершил наезд на троих пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому переходу», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие были госпитализированы.
Ранее СМИ передавали, что автомобиль сбил двух пешеходов на северо-западе Москвы.
В конце декабря 2018 года URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли три человека, ещё двое пострадали.
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ДТП , ГИБДД , РИА Новости
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