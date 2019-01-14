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Скандально известный баскетболист погиб в ДТП на Украине 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Страшное дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь известного украинского баскетболиста Андрея Романицы.
Автомобиль Kia под его управлением двигался из Луцка в Ковель в Волынской области и на узкой дороге врезался в микроавтобус Volkswagen T4. Романица погиб на месте, его 32-летнюю супругу госпитализировали в реанимацию. 61-летний водитель вэна попал в травматологию, а его пассажир получил медпомощь и от госпитализации отказался. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
35-летний Романица был широко известен благодаря скандальному эпизоду на финише своей карьеры. В марте 2018 года его пожизненно дисквалифицировали за нападение на арбитра в ходе матча Первой лиги чемпионата Украины в составе БК "Ужгород".
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ДТП , Kia , Volkswagen
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