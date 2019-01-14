За какие нарушения ПДД редко следует наказание

С учетом всей сложности Правил дорожного движения, некоторые пункты случается нарушить неосознанно.

При этом и инспекторы дорожной полиции не всегда такие нарушения фиксируют в протоколах.

Кроме того, соблюдение не всех пунктов Правил удается зафиксировать. Вот как возможно зафиксировать не соблюдение дистанции или состояние здоровья водителя?

Некоторые нарушения инспектор ГИБДД просто оставляет без внимания:

Использование мобильных телефонов. Многие из водителей научились общаться по громкой связи, не прикладывая аппарат к уху. Доказать ведение переговоров в этом случае затруднительно.

Техническая неисправность авто. Вряд ли возможно зафиксировать одну из неисправностей, когда появление на дороге не допускается.

Дворовые территории. Трудно вспомнить фиксацию нарушения вследствие превышения скорости (20 км/ч) в жилой зоне.

Лишний пассажир в салоне. Посадить на колени ребенка — знакомая ситуация. При всей опасности ситуации, нарушение бывает редко наказуемым.

Несмотря на лояльность сотрудников дорожной полиции, соблюдать правила поведения на дороге должен заставить себя каждый.