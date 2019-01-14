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За какие нарушения ПДД редко следует наказание 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
С учетом всей сложности Правил дорожного движения, некоторые пункты случается нарушить неосознанно.
При этом и инспекторы дорожной полиции не всегда такие нарушения фиксируют в протоколах.
Кроме того, соблюдение не всех пунктов Правил удается зафиксировать. Вот как возможно зафиксировать не соблюдение дистанции или состояние здоровья водителя?
Некоторые нарушения инспектор ГИБДД просто оставляет без внимания:
Использование мобильных телефонов. Многие из водителей научились общаться по громкой связи, не прикладывая аппарат к уху. Доказать ведение переговоров в этом случае затруднительно.
Техническая неисправность авто. Вряд ли возможно зафиксировать одну из неисправностей, когда появление на дороге не допускается.
Дворовые территории. Трудно вспомнить фиксацию нарушения вследствие превышения скорости (20 км/ч) в жилой зоне.
Лишний пассажир в салоне. Посадить на колени ребенка — знакомая ситуация. При всей опасности ситуации, нарушение бывает редко наказуемым.
Несмотря на лояльность сотрудников дорожной полиции, соблюдать правила поведения на дороге должен заставить себя каждый.
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ДТП , ГИБДД
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