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Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Уфе 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Микроавтобус "Газель" и легковой автомобиль столкнулись в Уфе, четыре человека пострадали. В момент аварии в автобусе находились шесть человек, говорится во вторник в сообщении, распространенном пресс-службой управления ГИБДД по Башкирии.
"В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров микроавтобуса и водитель легкового автомобиля обратились за медицинской помощью. Известно, что на момент ДТП в салоне автобуса, следовавшего по маршруту "Уфимское шоссе — Красинский рынок", находились шесть пассажиров", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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ДТП , ГИБДД
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