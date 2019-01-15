Микроавтобус "Газель" и легковой автомобиль столкнулись в Уфе, четыре человека пострадали. В момент аварии в автобусе находились шесть человек, говорится во вторник в сообщении, распространенном пресс-службой управления ГИБДД по Башкирии.
"В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров микроавтобуса и водитель легкового автомобиля обратились за медицинской помощью. Известно, что на момент ДТП в салоне автобуса, следовавшего по маршруту "Уфимское шоссе — Красинский рынок", находились шесть пассажиров", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.