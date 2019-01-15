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Число пострадавших в ДТП во Владивостоке выросло до 16 человек 

РИА Новости + ещё 4 49 минут назад
Шестнадцать человек, по уточненным данным, пострадали в результате крупного ДТП с маршруткой во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
В минувшую пятницу семь автомобилей, в том числе маршрутный микроавтобус, стали участниками аварии во Владивостоке. Сообщалось, что в ДТП пострадали двое детей и 13 взрослых. По последним данным, в больнице остаются шесть пострадавших, один из них — в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
"В результате происшествия травмы различной степени тяжести, такие как сотрясение головного мозга, переломы, ушибы и ссадины, получили 16 пассажиров автобуса, в том числе двое детей… Часть людей довозили сами автомобилисты. Это последняя обновленная информация ГИБДД с диагнозами", — сказал собеседник агентства.
По его словам, полиция продолжает проверку по факту аварии. Пострадавшие направлены на прохождение судебно-медицинских экспертиз для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Комментарии1
ДТП , Видео , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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