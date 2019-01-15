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Шоколадная «река» затопила дорогу в США 

ТК «Звезда» + ещё 8 31 минуту назад
Фото: Dept. Public Safety, twitter
В результате ДТП пострадавших нет.
Более 13 тысяч литров жидкого шоколада вылилось на дорогу в США. Как уточняет ABC News со ссылкой на управление общественной безопасности, инцидент произошел вблизи города Флагстафф на территории штата Аризона.
В частности, на трассе перевернулась автоцистерна, перевозившая лакомство.
«Сбор обещает быть вкусным», — отметило ведомство в своем Twitter.
Согласно предварительной информации, причиной ДТП стала неисправность сцепления машины и прицепа с цистерной. В результате аварии пострадавших нет.
Дорогу, на которой образовалась «шоколадная река», пришлось перекрыть на четыре часа. Все это время специалисты расчищали поверхность от сладкой массы.
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