Под Белгородом в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, 10 получили травмы в результате столкновения " Лады Калина" с "Газелью" в Белгородской области, сообщает во вторник управление МВД по региону.

Авария произошла в 06.20 мск во вторник на 628 километре федеральной трассы М2-Крым, в районе хутора Гремучий Ивнянского района.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь в сторону города Белгорода, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с пассажирским автомобилем "Газель", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП водитель и пассажир "Лада Калины" скончались на месте дорожно-транспортного происшествия.

"Два пассажира автомобиля "Лада Калина", водитель и семь пассажиров автомобиля "Газель" обратились за помощью в медицинское учреждение", — информирует УМВД.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД МЧС . Автоинспекторы обеспечивают объезд места аварии.

В пресс-службе ГИБДД МВД РФ отметили, что в ДТП травмы различной степени тяжести получили 12 человек: один пассажир "Лады Калина" и 11 пассажиров автобуса "ГАЗ-32213".