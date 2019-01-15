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Под Белгородом в ДТП погибли два человека 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два человека погибли, 10 получили травмы в результате столкновения "Лады Калина" с "Газелью" в Белгородской области, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Авария произошла в 06.20 мск во вторник на 628 километре федеральной трассы М2-Крым, в районе хутора Гремучий Ивнянского района.
"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь в сторону города Белгорода, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с пассажирским автомобилем "Газель", — говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП водитель и пассажир "Лада Калины" скончались на месте дорожно-транспортного происшествия.
"Два пассажира автомобиля "Лада Калина", водитель и семь пассажиров автомобиля "Газель" обратились за помощью в медицинское учреждение", — информирует УМВД.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Автоинспекторы обеспечивают объезд места аварии.
В пресс-службе ГИБДД МВД РФ отметили, что в ДТП травмы различной степени тяжести получили 12 человек: один пассажир "Лады Калина" и 11 пассажиров автобуса "ГАЗ-32213".
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Комментарии
ДТП , Lada , Lada Kalina , МЧС , ГИБДД , МВД
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