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Депутат Госдумы предложил вместо служебного транспорта выделять парламентариям средства на такси 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов в ходе заседания нижней палаты выступил с предложением пересмотреть действующую систему по предоставлению депутатам служебного транспорта, начав выделять парламентариям средства на такси и оплату парковочных мест.
«Ситуация, когда мы по государственным делам приезжаем в государственное учреждение, водитель вынужден возвращаться к Госдуме на Георгиевский пер. или кругами ездить, — она вообще не нормальна», — сказал С. Катасонов.
Он подчеркнул, что такие правила создают для парламентариев ряд неудобств.
«Может, вообще уйти от элемента служебных машин, определить, сколько приходится на одного депутата транспортных расходов и в качестве компенсации эти средства выделять. Пусть депутат сам оплачивает парковки, берет такси — такси удобнее даже, по выделенным полосам можно ездить. А у нас это вообще не средство, а я не знаю, что это такое. Едет оно кое-как, ну и качество водителей становится все хуже и хуже», — заявил депутат.
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Комментарии
ДТП , Сергей Катасонов , Госдума , ЛДПР
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