Пьяный российский судья сбил ребенка и пригрозил очевидцам

На Кубани мужчина, похожий на военного судью Арсена Крикорова, пьяным сбил ребенка на переходе и попытался скрыться от полиции, сообщает радиостанция «Говорит Москва»

Очевидец Максим Константинов рассказал, что ехал в среднем ряду трехполосной дороги, когда загорелся предупреждающий сигнал светофора. Водитель впереди идущей машины увидел, что по «зебре» шла девочка, и пропустил ее. Однако двигавшийся в крайнем левом ряду Крикоров не стал останавливаться.

«Я смотрю: вещи полетели, и девчонки нет. Я вышел, и он начал предъявлять: «Ты тоже в доле, да вы все сейчас сядете, типа мафия у вас, вы занимаетесь разводом»», — рассказал Константинов.

После он этого Крикоров дернул за руку пострадавшую, которая лежала, и попытался уехать с места ДТП, но его заблокировали другие очевидцы. Прибывшие полицейские отказались принять меры к нарушителю, так как он кричал, что он судья и что это «нападение на судью».

Мать пострадавшей Марина Зверева рассказала, что дочери, спортсменке из сборной края, понадобится операция.

«У нее травма колена, а она тхэквондистка, для них ноги — это главное. Одна я не вытяну», — поделилась она.

Также женщина сообщила радиостанции, что судья вышел с ней на связь только через несколько недель после происшествия, «когда подключились блогеры».

«Пока он никак не помогал. Только пугает войной, мол, если я куда-то пойду, он будет со мной бороться», — пожаловалась она. Также угрозы стала получать ее дочь.

«Пишет какая-то девушка «сделаю из тебя вторую Шурыгину», «бойтесь теперь ходить»», — рассказала Зверева. По ее словам, в полиции приняли заявление только после жалобы в прокуратуру и коллегию судей. Сам Киркоров выйти на связь отказался.

В октябре прошлого года мэр города Верхотурье Свердловской области Алексей Лиханов сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Сообщалось, что школьник перебегал дорогу и ударился о бок проезжавшего мимо автомобиля Лиханова. Водитель не затормозил и уехал.