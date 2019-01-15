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Пьяный российский судья сбил ребенка и пригрозил очевидцам 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: кадр из видео
На Кубани мужчина, похожий на военного судью Арсена Крикорова, пьяным сбил ребенка на переходе и попытался скрыться от полиции, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Очевидец Максим Константинов рассказал, что ехал в среднем ряду трехполосной дороги, когда загорелся предупреждающий сигнал светофора. Водитель впереди идущей машины увидел, что по «зебре» шла девочка, и пропустил ее. Однако двигавшийся в крайнем левом ряду Крикоров не стал останавливаться.
«Я смотрю: вещи полетели, и девчонки нет. Я вышел, и он начал предъявлять: «Ты тоже в доле, да вы все сейчас сядете, типа мафия у вас, вы занимаетесь разводом»», — рассказал Константинов.
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После он этого Крикоров дернул за руку пострадавшую, которая лежала, и попытался уехать с места ДТП, но его заблокировали другие очевидцы. Прибывшие полицейские отказались принять меры к нарушителю, так как он кричал, что он судья и что это «нападение на судью».
Мать пострадавшей Марина Зверева рассказала, что дочери, спортсменке из сборной края, понадобится операция.
«У нее травма колена, а она тхэквондистка, для них ноги — это главное. Одна я не вытяну», — поделилась она.
Также женщина сообщила радиостанции, что судья вышел с ней на связь только через несколько недель после происшествия, «когда подключились блогеры».
«Пока он никак не помогал. Только пугает войной, мол, если я куда-то пойду, он будет со мной бороться», — пожаловалась она. Также угрозы стала получать ее дочь.
«Пишет какая-то девушка «сделаю из тебя вторую Шурыгину», «бойтесь теперь ходить»», — рассказала Зверева. По ее словам, в полиции приняли заявление только после жалобы в прокуратуру и коллегию судей. Сам Киркоров выйти на связь отказался.
В октябре прошлого года мэр города Верхотурье Свердловской области Алексей Лиханов сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Сообщалось, что школьник перебегал дорогу и ударился о бок проезжавшего мимо автомобиля Лиханова. Водитель не затормозил и уехал.
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Комментарии222
ДТП , Марина Зверева , Максим Константинов , Генпрокуратура РФ , Радиостанция "Говорит Москва"
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