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Число жертв ДТП под Воронежем возросло 

Газета.Ru + ещё 39 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель единой дежурной диспетчерской службы Нижнедевицкого района Воронежской области проинформировал, что число погибших в результате столкновения трех транспортных средств увеличилось до восьми. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам источника, в результате произошедшего погибли восемь человек, а не семь, как сообщалось до этого. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло в Нижнедевицком районе на 166-м километре автодороги Курск-Борисоглебск. Lexus, ехавший в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями, после этого произошло возгорание.
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ДТП , Lexus
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