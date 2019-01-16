Число жертв ДТП под Воронежем возросло

Представитель единой дежурной диспетчерской службы Нижнедевицкого района Воронежской области проинформировал, что число погибших в результате столкновения трех транспортных средств увеличилось до восьми. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам источника, в результате произошедшего погибли восемь человек, а не семь, как сообщалось до этого. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.