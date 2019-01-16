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В Петербурге повесили лики святых над дорогами для борьбы с ДТП 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: страница «Петербургский гражданин» во ВКонтакте
На дорогах Санкт-Петербурга появились 60 рекламных щитов с изображениями православных святых для борьбы с авариями на дорогах, передает «Фонтанка».
Как сообщил изданию арендовавший билборды до конца января владелец компании «Мир света» Валерий Гусев, рекламная кампания с ликами Ксении Петербургской, Александра Невского, Серафима, Антония, Николая и других святых и мучеников — социальный проект, направленный на снижение несчастных случаев на дорогах. По его словам, аналогичные щиты размещались в Тверской области в конце 2017 года, что «дало эффект».
«Мы запросили данные ГИБДД в сравнении с 2016 и 2015 годами. При равном количестве ДТП (на трассах, где были установлены билборды) погибли в три раза меньше людей», — заверил он.
Как отмечает издание, эта статистика верна: за 2017 год по сравнению с предыдущим годом в Тверской области снизилось число аварий и пострадавших на восемь процентов, а число погибших — на 17 процентов. Однако в правительстве Тверской области объяснили, что количество аварий и жертв удалось снизить благодаря ремонту дорог, развитию системы автоматической фотовидеофиксации нарушений и закупке спасательной техники.
В свою очередь Гусев отметил, что святые, изображения которых представлены на щитах, — это «покровители путешественников и автолюбителей, а также врачеватели». По его словам, некоторые рекламные операторы шли навстречу и давали скидки.
По подсчетам экспертов, на размещение билбордов могло быть потрачено более двух миллионов рублей.
Ранее жители Омска обратились к местным властям с призывом убрать в городе снег с помощью расставленных вдоль дороги билбордов, похожих на рекламные щиты из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Таблички, расставленные активистами в Омске, содержали следующие надписи: «Снег не убирают — его сгребают в сторону», «Ответственных не увольняют — им платят премии», «Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?».
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ДТП , Александр Невский , ГИБДД , Фонтанка.Ру
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