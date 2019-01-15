ДТП под Воронежом: Lexus топ-менеджера и семь погибших

В Сети появилось видео с места аварии с участием автомобиля Lexus на федеральной трассе Р-298 Курск — Борисоглебск в Воронежской области, в которой погибли семь человек, передает ФАН.

ДТП произошло 15 января, по предварительным данным, водитель Lexus не справился с управлением выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с двумя автомобилями.

Известно, что в аварии погиб управляющий директор АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (входит в компанию «Металлоинвест») Александр Тищенко. Тищенко ехал на Lexus с личным водителем.

59-летний Тищенко был назначен на должность директора компании в конце декабря прошлого года. До этого он был главным инженером предприятия, передает НСН.

Днем ранее сообщалось, что в американском городе Вашингтон и его окрестностях произошло 231 ДТП из-за сильного снегопада.

Также около 117 водителей просто застряли на дорогах. Как отмечалось, сильный снегопад парализовал работу десятков организаций и учреждений в городе.

В тот же день в управлении МВД по Волгоградской области проинформировали о ДТП, в котором погибли три человека и пострадали еще двое. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе Волгограда. На перекрестке улиц Шерухина и Дегтярева столкнулись « Лада Гранта » и «Газель».

«Погибли трое находившихся в легковой машине, еще двое пострадали», — сказал источник в ведомстве.

За два дня до этого на МКАД в Москве грузовик протаранил десяток автомобилей. ДТП произошло на 29-м километре на внешней стороне кольцевой. Около десяти автомобилей получили повреждения, пострадавших не было. В районе аварии образовалась большая пробка — более чем на пять километров по внешней стороне кольцевой автодороги и почти на два с половиной километра — по внутренней.

В предпоследний день прошедшего года в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, возле Аничкова моста через реку Фонтанку произошло ДТП. Автомобиль Mercedes, двигаясь от улицы Ломоносова, столкнулся с ехавшей по Невскому машиной Subaru

После столкновения немецкая иномарка наехала на шедших по переходу пешеходов. ГИБДД начало проверку по факту аварии. Сотрудники дорожной инспекции после происшествия рассредоточили транспорт на Невском, стараясь предотвратить образование заторов.

Днем ранее в результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе погибли шесть человек. Автобус перевозил вахтовиков, сообщал источник в экстренных службах. В результате инцидента пострадали не менее 10 человек.

Об аварии в Нефтеюганском районе на участке федеральной дороги Тюмень — Ханты-Мансийск рассказал представитель окружного управления МВД. На трассе столкнулись вахтовый автобус, два бензовоза, «Газель» и легковой автомобиль «Нива». Журналистам сообщили, что инцидент взяла под контроль губернатор Югры Наталья Комарова

«Пострадавших приняли окружная клиническая больница Ханты-Мансийска и нефтеюганская окружная больница», — отметили в правительстве.

Еще одно крупное ДТП произошло в этот же день в Екатеринбурге. В аварии также участвовал автобус — пострадали 10 человек, в том числе трое детей, сообщал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых . В полиции сообщили, что автобус врезался в столб в городе.

Ранее президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу достичь нулевого уровня смертности из-за дорожно-транспортных происшествий к 2030 году. Об этом говорится в подписанном президентом указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Одной из мер, призванных снизить смертность на дорогах России, стал проект нанесения на разделительные полосы «шумовой» разметки. Шумовая разметка будет нанесена на участках, где нет возможности установить барьер или тросовое ограждение.

Пересекая «шумовую» разметку, автомобиль начинает вибрировать и трястись, что должно «предостеречь водителя от выезда на встречную полосу». Первые подобные участки появятся в качестве пробных на трассах М7 «Волга» в Татарстане, Р-22 «Каспий» из Москвы в Волгоград, М-5 на Урале, Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш».

Кроме шумовых полос, Минтранс предлагает ввести в качестве обязательных приподнятые над трассой пешеходные переходы. В этом случае, водители будут вынуждены тормозить перед зебрами, что должно защитить людей.

В 2018 году более 30% наездов автомобилей на пешеходов произошли на пешеходном переходе, 12 тыс. человек получили травмы, 600 случаев закончились смертью пострадавших.