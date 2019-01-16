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Пьяный священник устроил ДТП 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: piter.tv
В городе Великие Луки (Псковская область) произошло ДТП с участием священника. Как сообщает Piter.TV, виновник происшествия находился в нетрезвом состоянии.
В ДТП пострадали два человека. У одной из девушек диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и множественные гематомы. Вторая была доставлена в больницу с переломами ребер, ушибами, сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и раздробленным тазом.
По словам местных жителей, виновник происшествия — духовное лицо Великолукской Епархии, иеродиакон. Официальный представитель ГИБДД по Великолукскому району официально подтвердил эту информацию.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ДТП , ГИБДД
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