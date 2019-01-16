Пьяный священник устроил ДТП

В городе Великие Луки (Псковская область) произошло ДТП с участием священника. Как сообщает Piter.TV, виновник происшествия находился в нетрезвом состоянии.

В ДТП пострадали два человека. У одной из девушек диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и множественные гематомы. Вторая была доставлена в больницу с переломами ребер, ушибами, сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и раздробленным тазом.

По словам местных жителей, виновник происшествия — духовное лицо Великолукской Епархии, иеродиакон. Официальный представитель ГИБДД по Великолукскому району официально подтвердил эту информацию.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.