Россияне cмогут оформлять ДТП с помощью смартфона

Эксперты Минкомсвязи Центробанка подготовили проект постановления, согласно которому оформление ДТП в будущем будет происходить в электронной форме в специальном мобильном приложении, сообщают «Ведомости» По мнению специалистов, это поможет сократить время на регистрацию документов об аварии, не привлекая к процессу сотрудников ГИБДД

Автомобилисты, попавшие в ДТП, уже имеют возможность оформить аварию без участия полицейских. Для этого применяется процедура регистрации по Европротоколу, при условии, что в происшествии поучаствовали только два автомобиля, оба их владельца имеют полисы ОСАГО и у них нет сомнений, кто виновник. Также в аварии не должно быть пострадавших, а ущерб транспортных средств не должен превышать сумму в 400 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 100 тысяч в других регионах страны. Водители, оформившие ДТП по Европротоколу, сегодня предоставляют извещение об аварии в страховую компанию в письменном виде. После вступления в силу постановления они смогут это делать мгновенно при помощи мобильного приложения, что никак не будет противоречить требованиям закона об ОСАГО.