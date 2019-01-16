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Россияне cмогут оформлять ДТП с помощью смартфона 

Рамблер + ещё 9 3 часа назад
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Эксперты Минкомсвязи и Центробанка подготовили проект постановления, согласно которому оформление ДТП в будущем будет происходить в электронной форме в специальном мобильном приложении, сообщают «Ведомости» По мнению специалистов, это поможет сократить время на регистрацию документов об аварии, не привлекая к процессу сотрудников ГИБДД.
Автомобилисты, попавшие в ДТП, уже имеют возможность оформить аварию без участия полицейских. Для этого применяется процедура регистрации по Европротоколу, при условии, что в происшествии поучаствовали только два автомобиля, оба их владельца имеют полисы ОСАГО и у них нет сомнений, кто виновник. Также в аварии не должно быть пострадавших, а ущерб транспортных средств не должен превышать сумму в 400 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 100 тысяч в других регионах страны. Водители, оформившие ДТП по Европротоколу, сегодня предоставляют извещение об аварии в страховую компанию в письменном виде. После вступления в силу постановления они смогут это делать мгновенно при помощи мобильного приложения, что никак не будет противоречить требованиям закона об ОСАГО.
Ранее «Известия» сообщали, что разработкой приложения занимается структура «Ростеха» — АО «Электронный паспорт». По словам главы департамента научно-технической деятельности компании Бориса Ионова, с помощью смартфона россияне смогут не только заполнить форму бланка, но также отсканировать повреждения автомобилей.
Комментарии
ДТП , Ростех , Минкомсвязи РФ , ГИБДД , Центральный банк России , Ведомости , газета "Известия"
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