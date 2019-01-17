Свидетель ДТП с военным судьёй рассказал об угрозах

Свидетель ДТП с участием краснодарского судьи Арсена Крикорова сообщил RT, что после происшествия ему угрожал не только сам водитель. Несколько дней назад неизвестный по телефону настойчиво просил его не рассказывать правду об аварии. Тем временем мама пострадавшей девушки рассказала, какие прогнозы делают врачи и сможет ли её дочь, занимающаяся боевыми искусствами, вернуться в большой спорт. После того как на скандальное ДТП обратили внимание СМИ, в местной ГИБДД начали проверку сотрудников, которые не внесли данные о ЧП в ведомственную базу.

RT удалось пообщаться с беженцем из Сирии Наурасом Муамаром — очевидцем ДТП с участием судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, в котором пострадала 18-летняя тхэквондистка Виктория Зверева.

Как рассказал Муамар, 21 декабря он гулял с другом и увидел, что на перекрёстке что-то происходит: собираются люди и стоят несколько машин.

«Я подошёл посмотреть, а там на пешеходном переходе лежит девушка. Она плакала, кричала, у неё колено выбито было. Она рассказала, что её машина сбила. Лежала на асфальте, а было холодно. Мы с другом сняли с себя куртки, укрыли девушку и пошли к водителю, который её сбил. На видео с места ДТП видно, что я в одной футболке перед ним стою. От водителя очень сильно пахло алкоголем и он кричал», — рассказал RT очевидец.

По словам Муамара, мужчина из белой иномарки кричал, что пострадавшая девушка является актрисой и притворяется, но все равно предлагал ей деньги. Свидетель рассказал, что после того, как Крикоров понял, что совершил серьёзное ДТП, он сел в машину и попытался уехать. Тогда водители четырёх машин догнали его, после чего блокировали иномарку.

Как утверждает мужчина, сотрудники полиции приехали сразу после происшествия, однако, проверив у судьи документы, сказали, что сделать ничего не могут и в дальнейшем молча наблюдали за происходящим, не оформляя аварию.

Кроме того, Муамар рассказал, что несколько дней назад ему позвонил неизвестный человек и настоятельно посоветовал, чтобы он не свидетельствовал против судьи.

«Три дня назад позвонил человек. Он просил сказать, что водитель иномарки помогал девушке, что не пытался уезжать, но я сказал, что буду говорить так, как всё было на самом деле», — рассказал сириец.

По его словам, судья не помогал пострадавшей в результате ДТП Сам Муамар живёт в России уже шесть лет и на данный момент пытается получить российское гражданство. Поэтому, по его словам, он очень боится, что Крикоров, пользуясь своими связями, может повлиять на процедуру оформления документов.

«Я люблю Россию и хочу здесь остаться. Надеюсь, эта ситуация не помешает мне получить гражданство и меня не выдворят из страны. Я хочу помочь семье девочки и рассказать всё, как было», — поделился Муамар.

Длительная реабилитация

Мама пострадавшей, Марина Зверева , рассказала RT, что её ребёнку предстоит длительное восстановление.

«Гипс был наложен дочке на месяц. Сейчас ещё три недели необходимо будет носить жёсткий удерживающий наколенник, при этом вообще не сгибая ногу. После этого три месяца необходимо будет разрабатывать ногу. У нее разорвана боковая связка, которая коленную чашечку держит. После этого потребуется операция», — рассказала мама девочки.

По словам врачей, вернется ли Виктория в большой спорт станет понятно только через шесть месяцев. При этом вернуться она сможет в любом случае не раньше, чем через полтора года.

Декабрьское ДТП

Напомним, что резонансное ДТП произошло ещё 21 декабря. Однако известно об этом стало только на этой неделе, когда в сети появился видеоролик с места происшествия.

Около полуночи Виктория Зверева возвращалась домой. На пешеходном переходе её пропустили водители, которые ехали в крайней правой и средней полосе.

Со слов свидетелей, водитель Kia Optima, ехавший в левой полосе, «моргнул» Зверевой дальним светом и она начала переходить дорогу. Однако шофёр не притормозил и сбил девушку. После этого остановившийся мужчина уверял, что это автоподстава, рассказали очевидцы.

Угрожая свидетелям, что он судья и «всех посадит», Крикоров стал требовать, чтобы очевидцы назвали свои фамилии. Именно это и засняли на видео свидетели происшествия.

Региональное управление ГИБДД инициирует служебную проверку своих сотрудников, которые вообще не внесли в базу данные о ДТП с краснодарским судьёй.