Страховщики нашли способ недоплачивать россиянам по ОСАГО

В Верховном суде рассматривается иск, ставящий под сомнение законность методики расчета стоимости ремонта автомобиля по ОСАГО. Эксперты считают, что она позволяет страховым компаниям экономить на выплатах пострадавшим до 10%.

Применяющаяся сейчас практика возмещения ущерба по ОСАГО подразумевает приоритет ремонта перед денежными выплатами, причем предполагаемая стоимость ремонта определяется по специально созданной методичке Центробанка . Пострадавший, который предпочел денежную выплату и не согласен с ее размерами, может провести независимую экспертизу стоимости ремонта и обратиться в суд.

Однако если разница между тем, что насчитали в страховой, и подсчетами независимых экспертов, не превышает 10%, иск автоматически не принимается к рассмотрению — такая разница в подсчетах считается статистической погрешностью. Именно это обстоятельство, как сообщает "Коммерсант", и побудило юриста Ольгу Курзину обратиться в Верховный суд. По ее мнению, страховщики заведомо занижают выплаты на сумму не выше 10%, рассчитывая на то, что оспорить их решение в суде будет невозможно.

Между тем, даже 10% от выплаты порой могут оказаться внушительной суммой. Юрист оспаривает законность положения о "десяти процентах", причем в качестве ответчиков значатся Банк России и Министерство Юстиции

Рассмотрение иска состоится примерно через неделю. Между тем, в РСА уже прокомментировали ситуацию: как заявил изданию исполнительный директор Союза Евгений Уфимцев , норма в 10% появилась ради того, чтобы избежать массовых обращений в суды. На деле же незначительная разница в расчетах может возникать, к примеру, из-за того, что "один эксперт выбрал в программе ремонт бампера, а другой — замену. На выходе получаются разные нормо-часы". При этом и крупные страховые компании, и независимые эксперты используют в своей работе одни и те же программы.

Стоит также отметить, что в ЦБ уже начата работа по усовершенствованию методики расчетов, в ходе которой, как заявил регулятор, "будут учтены мнения всех заинтересованных сторон".