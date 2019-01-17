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Страховщики нашли способ недоплачивать россиянам по ОСАГО 

Автовести 4 часа назад
Фото: © Alliance
В Верховном суде рассматривается иск, ставящий под сомнение законность методики расчета стоимости ремонта автомобиля по ОСАГО. Эксперты считают, что она позволяет страховым компаниям экономить на выплатах пострадавшим до 10%.
Применяющаяся сейчас практика возмещения ущерба по ОСАГО подразумевает приоритет ремонта перед денежными выплатами, причем предполагаемая стоимость ремонта определяется по специально созданной методичке Центробанка. Пострадавший, который предпочел денежную выплату и не согласен с ее размерами, может провести независимую экспертизу стоимости ремонта и обратиться в суд.
Однако если разница между тем, что насчитали в страховой, и подсчетами независимых экспертов, не превышает 10%, иск автоматически не принимается к рассмотрению — такая разница в подсчетах считается статистической погрешностью. Именно это обстоятельство, как сообщает "Коммерсант", и побудило юриста Ольгу Курзину обратиться в Верховный суд. По ее мнению, страховщики заведомо занижают выплаты на сумму не выше 10%, рассчитывая на то, что оспорить их решение в суде будет невозможно.
Между тем, даже 10% от выплаты порой могут оказаться внушительной суммой. Юрист оспаривает законность положения о "десяти процентах", причем в качестве ответчиков значатся Банк России и Министерство Юстиции.
Рассмотрение иска состоится примерно через неделю. Между тем, в РСА уже прокомментировали ситуацию: как заявил изданию исполнительный директор Союза Евгений Уфимцев, норма в 10% появилась ради того, чтобы избежать массовых обращений в суды. На деле же незначительная разница в расчетах может возникать, к примеру, из-за того, что "один эксперт выбрал в программе ремонт бампера, а другой — замену. На выходе получаются разные нормо-часы". При этом и крупные страховые компании, и независимые эксперты используют в своей работе одни и те же программы.
Стоит также отметить, что в ЦБ уже начата работа по усовершенствованию методики расчетов, в ходе которой, как заявил регулятор, "будут учтены мнения всех заинтересованных сторон".
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ДТП , Евгений Уфимцев , Минюст РФ , Центральный банк России
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