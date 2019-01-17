Как правильно вести себя после ДТП

«Автовзгляд». Опытные водители составили список рекомендаций автолюбителю, как стоит действовать в первые минуты после аварии, чтобы не усугубить ситуацию, передаёт

После того, как произошло столкновение автомобилей, прежде всего водителю следует взять в себя в руки, успокоиться и проверить состояние своего здоровья и здоровья пассажиров. Убедившись, что проблем нет, необходимо справиться о состоянии людей в другом повреждённом авто.

Если серьёзных травм никто не получил, следующий шаг — заглушить автомобиль. В случае деформации топливной системы существует риск возникновения пожара, поэтому возможность попадания искры на разлившийся бензин лучше исключить.

Оставаться в повреждённой машине опасно, уверяют эксперты. Поэтому, как бы ни хотелось остаться в салоне в ожидании автоинспекторов , специалисты рекомендуют отойти на безопасное расстояние от автомобилей. Практика показывает, что нередко в стоящие на проезжей части машины врезаются другие участники движения, а это может привести к трагическим последствиям.

Поэтому водителям повреждённых авто следует передвигаться по дороге только в светоотражающих жилетах и выставить знак аварийной остановки за 15 метров до своей машины.

Если автомобиль оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС, ей стоит воспользоваться. По словам экспертов, прибор посылает сигнал о бедствии абсолютно бесплатно и практика показывает, что службы спасения прибывают на место ЧП в кратчайшие сроки.

В общении с другими участниками аварии специалисты советуют придерживаться нейтральной позиции. Не стоит грубить, но и не стоит заводить дружбу, поскольку в большинстве случаев предложения «договориться без ГИБДД» заканчиваются плачевно.

Вместо пустой болтовни эксперты рекомендуют зафиксировать малейшие обстоятельства ДТП на фото или видео: будь то изъяны дорожного полотна или изношенные покрышки автомобиля оппонента. Если есть запись видеорегистратора — сохранить. Не лишним будет оглядеть рядом стоящие здания на предмет наличия камер наружного видеонаблюдения, видео с которых очень пригодится в случае если дело дойдёт до разбора.

В ожидании экипажа ДПС ни в коем случае нельзя убирать авто с места ДТП, поскольку любое перемещение транспортного средства с места аварии может быть расценено как «бегство» и сулит лишение водительского удостоверения.

Наконец, любой автолюбитель должен внимательно изучить протокол и схему аварии перед тем, как подписывать документы. Если закрадываются малейшие сомнения в правильности оформления ДТП, эксперты советуют смело писать «не согласен». Так в группе разбора остаётся шанс доказать свою правоту.