Пострадавшая в ДТП с мужем Елизаветы II требует извинений

Жительница Великобритании Эмма Фэйрвезер пожаловалась, что принц Филипп, врезавшийся в ее автомобиль на прошлой неделе, до сих пор не принес ей извинений. Об этом сообщает Telegraph.

17 января принц Филипп попал в аварию — его внедорожник врезался в автомобиль Фэйрвезер и перевернулся. Он не пострадал, а 46-летняя женщина сломала запястье.

По ее словам, единственное, что она получила от королевской семьи, — это «слова поддержки». Их ей передала по телефону фрейлина королевы. Елизавета II передала Фэйрвезер «самые теплые пожелания» и поинтересовалась ее здоровьем.

По данным Mirror, женщина отметила, что принцу и королеве ничего не стоило бы отправить ей открытку и букет цветов.

По словам Фэйрвезер, принц пытался поговорить с ней после аварии, но ему посоветовали не делать этого».

Женщина выразила надежду, что принца привлекут к ответственности, если его вина будет доказана. Она напомнила, что ехавшая с ней в машине подруга порезала свое колено. В авто также находился ребенок ее приятеля, которому удалось избежать серьезных травм.

Фэйрвезер отметила, что «почти столетний» принц не должен водить машину.

По данным BBC News, через 48 часов после аварии принца Филиппа заметили за рулем непристегнутым.