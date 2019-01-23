Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пострадавшая в ДТП с мужем Елизаветы II требует извинений 

Рамблер + ещё 60 1 час назад
Жительница Великобритании Эмма Фэйрвезер пожаловалась, что принц Филипп, врезавшийся в ее автомобиль на прошлой неделе, до сих пор не принес ей извинений. Об этом сообщает Telegraph.
17 января принц Филипп попал в аварию — его внедорожник врезался в автомобиль Фэйрвезер и перевернулся. Он не пострадал, а 46-летняя женщина сломала запястье.
По ее словам, единственное, что она получила от королевской семьи, — это «слова поддержки». Их ей передала по телефону фрейлина королевы. Елизавета II передала Фэйрвезер «самые теплые пожелания» и поинтересовалась ее здоровьем.
По данным Mirror, женщина отметила, что принцу и королеве ничего не стоило бы отправить ей открытку и букет цветов.
По словам Фэйрвезер, принц пытался поговорить с ней после аварии, но ему посоветовали не делать этого».
Женщина выразила надежду, что принца привлекут к ответственности, если его вина будет доказана. Она напомнила, что ехавшая с ней в машине подруга порезала свое колено. В авто также находился ребенок ее приятеля, которому удалось избежать серьезных травм.
Фэйрвезер отметила, что «почти столетний» принц не должен водить машину.
По данным BBC News, через 48 часов после аварии принца Филиппа заметили за рулем непристегнутым.
Комментарии2
ДТП , Видео , Елизавета II
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему в Японии остановили выпуск Subaru
На дорогах одни должники
Умершего россиянина оштрафовали за пьяное вождение
Кроссовер Nissan для России: новая информация
Cadillac Escalade растянули еще на метр
Видео
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
04:58
В Британии устроили битву между кроссоверами
Автоновости
02:10
Процесс создания лимузина Aurus показали на видео
Бортжурнал Автоновости
00:23
Девушка избила таксиста в Москве и угнала его авто
ДТП
01:38
Дорожная разборка в центре Москвы попала на видео
ДТП
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:42
Легковушку разорвало на части после аварии в Башкирии
ДТП
00:15
Водитель фургона спровоцировал аварию на МКАД
ДТП
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение