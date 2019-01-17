Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Супруг британской королевы Елизаветы II попал в аварию 

Вести.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: EPA
97-летний герцог Эдинбургский принц Филипп попал в автомобильную аварию неподалеку от имения Сэндрингэм в графстве Норфолк.
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала вещательная корпорация Би-би-си, ссылаясь на Букингемский дворец.
Супруг британской королевы Елизаветы II не пострадал в ДТП, которое произошло в результате столкновения с другим автомобилем.
Пресс-служба Букингемского дворца заверила, что принц Филипп, который летом 2017 года официально завершил исполнение общественных обязанностей в качестве представителя монаршего дома, пребывает в добром здравии.
Несмотря на то, что герцог больше не принимает участие в торжественных процедурах, он может по своему выбору посещать те общественные мероприятия, на которых бывает его царственная жена.
За почти 70 лет принц Филипп принял участие в 22200 мероприятиях, произнес 5496 речей, был патроном или членом 785 организаций.
Вести.Ru: последние новости
Сбивший девушку на переходе краснодарский судья подал в отставку В Москве из-за метели задержан вылет полусотни самолетов В Якутии два бензовоза провалились под лед на переправе через реку
Комментарии
ДТП , Елизавета II
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Такого мощного «Гольфа» еще не было!
Geely показал купеобразный кроссовер с начинкой от Volvo
Chevrolet Monza: прост и функционален
Внимание! Мошенники!3
Как насчет псевдовнедорожника Audi A1 Allroad?
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
02:56
Юдашкин возмутил припаркованным на тротуаре авто
ДТП
01:49
Малыш вывалился из авто прямо на проезжую часть
ПДД
00:50
Медведев пересел на российский автомобиль
Автоновости
01:10
За прыжок с эвакуатора лишат прав
Бортжурнал
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:00
Не умеющий парковаться дальнобойщик рассмешил Сеть
Автоновости ДТП
00:59
Опубликовано видео аварии с 30 машинами
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение