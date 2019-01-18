Супруг британской королевы Елизаветы II, 97-летний герцог Эдинбургский Филипп, попал в автомобильную аварию, об этом пишет The Telegraph, принц находился за рулем. Инцидент произошел около Сандрингем Эстейт — усадьбы Виндзоров в Норфолке. Представитель Букингемского дворца подтвердила факт аварии c участием двух автомобилей и уточнила, что Филипп не пострадал, но на всякий случай был осмотрен доктором.
Между тем «Би-би-си» сообщает, что при столкновении автомобиль принца перевернулся, выбраться из внедорожника ему помогли очевидцы. На кадре KLFM с места аварии видно, что Land Rover Freelander принца с разбитым лобовым стеклом лежит на боку, рядом с ним в кювете стоит темный минивэн.
Кто виноват в аварии, пока не сообщается, водительский стаж принца Филиппа насчитывает много десятков лет.