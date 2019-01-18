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В Петербурге автомобиль въехал в остановку 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Водитель автомобиля Nissan Tiida не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге, в результате ДТП пострадал пешеход, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло около 14.45 на Гражданском проспекте.
"Водитель (мужчина 1967 года рождения), управляя автомобилем Nissan Tiida, не справился с управлением и совершил выезд на остановку, где совершил наезд на пешехода (женщина, возраст уточняется).
В результате ДТП пешеход получила тяжкий вред здоровью", — говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
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ДТП , Nissan , Nissan Tiida , ГИБДД
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