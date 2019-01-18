В Петербурге автомобиль въехал в остановку 

Водитель автомобиля Nissan Tiida не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге, в результате ДТП пострадал пешеход, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло около 14.45 на Гражданском проспекте.
"Водитель (мужчина 1967 года рождения), управляя автомобилем Nissan Tiida, не справился с управлением и совершил выезд на остановку, где совершил наезд на пешехода (женщина, возраст уточняется).
В результате ДТП пешеход получила тяжкий вред здоровью", — говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.