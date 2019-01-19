Как избежать наказания за оставление места ДТП

Искренность раскаяния и минимальность ущерба — единственный способ избежать наказания за оставление места ДТП, которого виновник даже не заметил. Об этом сообщает «АвтоВзгляд».

Порой музыка в салоне столь громкая, а ДТП столь незначительно, что виновник ничего не замечает и едет дальше. Формально такие водители покидают место аварии, за что Кодекс об административных правонарушениях предполагает наказание в виде лишения прав на год-полтора либо административный арест длительностью до 15 суток.

Избежать этого можно единственным способом — убедить суд в искренности своего раскаяния и минимальности ущерба, понесенного потерпевшим. Тогда правонарушение будет признано малозначительным, а наказанием станет устное замечание.

Также можно попытаться убедить судью в неумышленности оставления места аварии плохой видимостью либо громкими музыкой в салоне или шумом на улице. Доказательством этого могут стать запись видеорегистратора или уличных камер наблюдения, а также свидетельства очевидцев.