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В Челябинске три человека попали в больницу после ДТП 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Три человека, в том числе двое детей, госпитализированы после столкновения двух иномарок ночью в субботу в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД УМВД по городу.
По данным ГИБДД, ДТП произошло 19 января в 00.20 (18 января 22.20 мск) напротив дома №97 по улице Братьев Кашириных.
"Водитель автомобиля Toyota мужчина 1975 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai, которым управлял мужчина 1983 года рождения. В результате столкновения пассажиры Hyundai получили травмы: мужчине 1978 года рождения рекомендовано амбулаторное лечение, женщина 1980 года рождения и девочки 2002 и 2009 года рождения госпитализированы", — говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что водитель автомобиля Toyota был лишен права управления транспортными средствами.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится административное расследование, добавляется в сообщении.
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ДТП , Hyundai , Toyota , ГИБДД , РИА Новости
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