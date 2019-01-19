В Челябинске три человека попали в больницу после ДТП

Три человека, в том числе двое детей, госпитализированы после столкновения двух иномарок ночью в субботу в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД УМВД по городу. По данным ГИБДД, ДТП произошло 19 января в 00.20 (18 января 22.20 мск) напротив дома №97 по улице Братьев Кашириных. "Водитель автомобиля Toyota мужчина 1975 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai, которым управлял мужчина 1983 года рождения. В результате столкновения пассажиры Hyundai получили травмы: мужчине 1978 года рождения рекомендовано амбулаторное лечение, женщина 1980 года рождения и девочки 2002 и 2009 года рождения госпитализированы", — говорится в сообщении. Пресс-служба уточняет, что водитель автомобиля Toyota был лишен права управления транспортными средствами. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится административное расследование, добавляется в сообщении.