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Один человек погиб, пять пострадали в результате ДТП в Омской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Три автомобиля столкнулись в Омской области, в результате один человек погиб, пять получили травмы. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального управления МВД.
"19 января в 01:10 (22:10 мск 18 января) в дежурную часть отдела МВД России по Омскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Омск — Красноярка. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda CR-V, женщина 1982 года рождения, двигаясь со стороны Омска, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями Hyundai Sonata и ВАЗ-21213, двигавшимися во встречном направлении", — говорится в сообщении.
В результате ДТП скончался мужчина 1976 года рождения — водитель Hyundai. Пассажиры машины — двое мужчин и одна женщина — госпитализированы. Также в медицинское учреждение были доставлены водитель и пассажир Honda.
"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки", — отмечается в сообщении ведомства.
Медики опасаются за жизнь женщины, пострадавшей в результате ДТП.
"Пострадавшие доставлены в городскую больницу №1. Одна женщина в реанимации находится, у нее состояние тяжелое, сохраняется угроза жизни", — сообщила пресс-секретарь регионального Тава Светлана Оспенникова.
Еще одна женщина, по словам Оспенниковой, находится в отделение нейрохирургии, состояние ее удовлетворительное, диагностировано сотрясение головного мозга. "Один мужчина находится в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести. Еще один мужчина находится на амбулаторном лечении", — отметили в минздраве области.
Пятый из пострадавших обратился за медпомощью позже, его также отпустили на амбулаторное лечение.
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ДТП , Hyundai , Hyundai Sonata , Honda , Honda CR-V , Минздрав РФ , МВД
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