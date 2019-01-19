Один человек погиб, пять пострадали в результате ДТП в Омской области

Три автомобиля столкнулись в Омской области, в результате один человек погиб, пять получили травмы. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального управления МВД.

"19 января в 01:10 (22:10 мск 18 января) в дежурную часть отдела МВД России по Омскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Омск — Красноярка. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda CR-V, женщина 1982 года рождения, двигаясь со стороны Омска, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями Hyundai Sonata и ВАЗ-21213, двигавшимися во встречном направлении", — говорится в сообщении.

В результате ДТП скончался мужчина 1976 года рождения — водитель Hyundai. Пассажиры машины — двое мужчин и одна женщина — госпитализированы. Также в медицинское учреждение были доставлены водитель и пассажир Honda.

"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки", — отмечается в сообщении ведомства.

Медики опасаются за жизнь женщины, пострадавшей в результате ДТП.

"Пострадавшие доставлены в городскую больницу №1. Одна женщина в реанимации находится, у нее состояние тяжелое, сохраняется угроза жизни", — сообщила пресс-секретарь регионального Тава Светлана Оспенникова.

Еще одна женщина, по словам Оспенниковой, находится в отделение нейрохирургии, состояние ее удовлетворительное, диагностировано сотрясение головного мозга. "Один мужчина находится в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести. Еще один мужчина находится на амбулаторном лечении", — отметили в минздраве области.

Пятый из пострадавших обратился за медпомощью позже, его также отпустили на амбулаторное лечение.