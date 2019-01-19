Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как избежать наказания за оставление места ДТП 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Все водители прекрасно знают, что за оставление места ДТП, по какой-либо причине, следует наказание, в виде штрафа.
Оказывается, есть случаи, когда не штрафуют. Это возможно сделать если ущерб минимальный и водитель, оставивший место дорожно-транспортного происшествия, полностью раскаивается в содеянном.
На дороге возможно всё. Например, играла громкая музыка и виновник ДТП не услышал, как слегка зацепил другой автомобиль. По закону это считается оставлением места происшествия, следует наказание. 15 суток ареста или год, полтора без водительского удостоверения.
Сохранить права можно. Требуется убедить суд, что ущерб минимальный и виновник ДТП искренне раскаивается. В таком случае, можно отделаться устным замечанием.
Кроме этого, можно попробовать доказать суду, что у виновника ДТП не было злого. Он покинул место происшествия из-за того, что не видел или не слышал произошедшего. Видеозапись с регистратора или уличной камеры, очевидцы всё может быть полезным.
Car.ru: последние новости
Машина и ее предназначение Аналитическое агентство в США показала список машин, с которыми владельцы не расстаются более 15 лет Четыре вещи, которые нельзя делать при мелком ДТП.
Комментарии
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Toyota тестирует новый Highlander
Хозяин раритетной «Чайки» может ее продать
Водитель и пешеход погибли в ДТП во Владимире
Раскрыты подробности по BMW X3 M
Озвучены планы концерна General Motors
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
02:56
Юдашкин возмутил припаркованным на тротуаре авто
ДТП
01:49
Малыш вывалился из авто прямо на проезжую часть
ПДД
00:50
Медведев пересел на российский автомобиль
Автоновости
01:10
За прыжок с эвакуатора лишат прав
Бортжурнал
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:00
Не умеющий парковаться дальнобойщик рассмешил Сеть
Автоновости ДТП
00:59
Опубликовано видео аварии с 30 машинами
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение