Как избежать наказания за оставление места ДТП

Все водители прекрасно знают, что за оставление места ДТП, по какой-либо причине, следует наказание, в виде штрафа.

Оказывается, есть случаи, когда не штрафуют. Это возможно сделать если ущерб минимальный и водитель, оставивший место дорожно-транспортного происшествия, полностью раскаивается в содеянном.

На дороге возможно всё. Например, играла громкая музыка и виновник ДТП не услышал, как слегка зацепил другой автомобиль. По закону это считается оставлением места происшествия, следует наказание. 15 суток ареста или год, полтора без водительского удостоверения.

Сохранить права можно. Требуется убедить суд, что ущерб минимальный и виновник ДТП искренне раскаивается. В таком случае, можно отделаться устным замечанием.

Кроме этого, можно попробовать доказать суду, что у виновника ДТП не было злого. Он покинул место происшествия из-за того, что не видел или не слышал произошедшего. Видеозапись с регистратора или уличной камеры, очевидцы всё может быть полезным.