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Локомотив и иномарка столкнулись под Саратовом 

News.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
ДТП с участием локомотива грузового поезда и легкового автомобиля произошло в Саратовской области. Пострадали два человека.
Транспортные средства столкнулись в ночь на 20 января на железнодорожном переезде Новая Липовка. Согласно предварительной версии, виновником ДТП является водитель Renault Duster, который выехал на переезд вопреки запрещающему световому и звуковому сигналу.
Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, поскольку расстояние для полной остановки было недостаточным. В результате ДТП пострадали водитель иномарки и его пассажир. Оба они были госпитализированы.
По факту происшествия проводится проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
Ранее News.ru сообщил о ДТП во Владимире, виновником которого стал внезапно умерший водитель внедорожника. Мужчина скончался прямо за рулем, в результате чего неуправляемый автомобиль насмерть сбил подростка.
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Комментарии
ДТП , Renault Duster , Renault , ГИБДД , РИА Новости
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