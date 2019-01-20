Локомотив и иномарка столкнулись под Саратовом

ДТП с участием локомотива грузового поезда и легкового автомобиля произошло в Саратовской области. Пострадали два человека.

Транспортные средства столкнулись в ночь на 20 января на железнодорожном переезде Новая Липовка. Согласно предварительной версии, виновником ДТП является водитель Renault Duster , который выехал на переезд вопреки запрещающему световому и звуковому сигналу.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, поскольку расстояние для полной остановки было недостаточным. В результате ДТП пострадали водитель иномарки и его пассажир. Оба они были госпитализированы.

По факту происшествия проводится проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

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