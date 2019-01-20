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Водитель фургона спровоцировал аварию на МКАД 

Вести.Ru 1 час назад
В минувшую субботу, 19 января, на западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора очевидца.
В районе пересечения МКАД с Рублево-Успенским шоссе водитель фургона Hyundai Porter, двигавшийся в крайнем правом ряду, не справился с управлением и резко вильнул в сторону, протаранив попутную легковушку.
Автор ролика, из машины которого и велась съемка, и еще один автомобилист, оказавшийся в непосредственной близости от места столкновения, вполне могли стать участниками аварии, сделав ее массовой, однако им удалось благополучно уклониться и затормозить.
Сотрудникам полиции предстоит установить причины странного маневра фургона.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
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ДТП , Видео , Hyundai , Hyundai Porter
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