Водитель фургона спровоцировал аварию на МКАД

В минувшую субботу, 19 января, на западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора очевидца.

В районе пересечения МКАД с Рублево-Успенским шоссе водитель фургона Hyundai Porter, двигавшийся в крайнем правом ряду, не справился с управлением и резко вильнул в сторону, протаранив попутную легковушку.

Автор ролика, из машины которого и велась съемка, и еще один автомобилист, оказавшийся в непосредственной близости от места столкновения, вполне могли стать участниками аварии, сделав ее массовой, однако им удалось благополучно уклониться и затормозить.

Сотрудникам полиции предстоит установить причины странного маневра фургона.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.