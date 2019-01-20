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Балка раздавила водителя самосвала в Вологодской области 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: facebook.com
Водитель грузового автомобиля погиб в результате обрушения балки строящегося моста в Вологодской области.
По словам очевидцев, мужчина пытался на грузовике проехать под незакреплённой балкой. Машина задела конструкцию, балка сорвалась с опоры и раздавила крышу самосвала.
46-летний водитель в результате инцидента погиб на месте, сообщает Life.ru.
Ранее News.ru писал, что мужчина погиб в результате несчастного случая во время ремонта автомобиля в Москве. Автолюбитель поставил машину на домкрат и залез под неё. Однако крепление оказалось ненадёжным, домкрат сорвался, и транспортное средство придавило мужчину.
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