Балка раздавила водителя самосвала в Вологодской области

Водитель грузового автомобиля погиб в результате обрушения балки строящегося моста в Вологодской области.

По словам очевидцев, мужчина пытался на грузовике проехать под незакреплённой балкой. Машина задела конструкцию, балка сорвалась с опоры и раздавила крышу самосвала.

46-летний водитель в результате инцидента погиб на месте, сообщает Life.ru.

Ранее News.ru писал, что мужчина погиб в результате несчастного случая во время ремонта автомобиля в Москве. Автолюбитель поставил машину на домкрат и залез под неё. Однако крепление оказалось ненадёжным, домкрат сорвался, и транспортное средство придавило мужчину.