Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье

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Внедорожник улетел с третьего этажа в Подмосковье 

News.ru 57 минут назад
Автомобиль Range Rover свалился с третьего яруса парковки одного из торговых центров в подмосковном Одинцове. Один человек с травмами госпитализирован.
Ещё двое, которые в момент инцидента находились в салоне машины, отделались испугом и лёгкими ушибами.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина пробила ограждение парковки и приземлилась на крышу, сообщает РЕН ТВ.
Правоохранительные органы начали проверку по факту ЧП.
Аналогичный инцидент произошёл минувшей осенью в Москве. Тогда, как сообщал News.ru, автомобиль упал со второго яруса парковки торгового центра. Водитель отделался ушибами.
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ДТП , Видео , Rover , Land Rover , МВД , РЕН ТВ
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