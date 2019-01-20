Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье

Внедорожник улетел с третьего этажа в Подмосковье

Автомобиль Range Rover свалился с третьего яруса парковки одного из торговых центров в подмосковном Одинцове. Один человек с травмами госпитализирован.

Ещё двое, которые в момент инцидента находились в салоне машины, отделались испугом и лёгкими ушибами.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина пробила ограждение парковки и приземлилась на крышу, сообщает РЕН ТВ

Аналогичный инцидент произошёл минувшей осенью в Москве. Тогда, как сообщал News.ru, автомобиль упал со второго яруса парковки торгового центра. Водитель отделался ушибами.