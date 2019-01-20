В результате ДТП под Челябинском пострадали 11 человек

В результате аварии с участием микроавтобуса на трассе в Челябинской области пострадали 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя УМВД по региону.

«По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся. Пострадали 11 человек, с места ДТП в больницу никого не доставляли», — уточнил собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что в Тольятти в результате ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса пострадали шесть человек, в том числе ребёнок.

Также ФАН передавало, что в результате аварии в Санкт-Петербурге пострадали четверо.