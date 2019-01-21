Водитель руками пытался остановить автобус в Ростове 

В сети появилось видео, на котором водитель пассажирского автобуса пытается руками остановить многотонную неуправляемую машину, которая выезжает на пешеходную зону.
По информации сообщества «Вконтакте» «Ростов Главный», инцидент произошёл в Ростове-на-Дону 20 января на пересечении Соборного переулка и Московской улицы. По словам автора сообщения, водитель вышел из автобуса «по делам», однако забыл поставить многотонную машину на ручной тормоз. Автомобиль покатился назад. Мужчина попытался запрыгнуть в салон, однако ему это не удалось. При помощи ещё нескольких очевидцев, водитель попробовал затормозить общественный транспорт руками. Тщетно. В результате машина, набирая скорость, врезалась в другой автобус, выехала на тротуар, снесла со своего пути несколько лавочек и врезалась в цветочную клумбу. В ДТП никто не пострадал.
Ранее стало известно, что на трассе Р-23 в Псковской области пассажирский автобус, выполнявший рейс по маршруту Пустошка — Санкт-Петербург, попал в аварию. В нём находились 9 человек, в том числе полуторагодовалый ребёнок, сообщает "Псковское агентство информации". Автобус врезался в автомобиль Ford. В ДТП пострадал водитель легковушки, однако от госпитализации мужчина отказался. Пассажиры автобуса травм не получили.