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Ростовский водитель руками пытался остановить сбежавший автобус 

Вести.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: ВКонтакте
В Ростове-на-Дону удравший от водителя автобус протаранил "собрата", выкатился на тротуар и разбил несколько лавок и кадку с растениями. Очевидцы сняли побег на видео.
Инцидент произошел днем 20 января на углу Московской улицы и Соборного переулка. Водитель забыл поставить свое транспортное средство на ручной тормоз, так что, как только он покинул кабину, автобус начал "пятиться", набирая скорость. Мужчина бросился за ним, но запрыгнуть в салон не смог. Что до попыток остановить многотонную машину руками, то они изначально были обречены на провал.
Среди пешеходов никто не пострадал, но беглец по пути задел другой автобус, а потом смял несколько лавочек и врезался в цветочную клумбу.
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