Десять автомобилей столкнулись в двух ДТП на МКАД, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе московской Госавтоинспекции.
"На 103-м километре внешнего кольца МКАД произошло столкновение шести автомобилей. Пострадавших нет. На 105-м километре внутреннего кольца ДТП с участием четырёх автомобилей, один человек пострадал", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, происшествия сказались на движении автомобилей.
"Есть затруднение движения, но так как поток небольшой, то несильное", — добавили в ведомстве.