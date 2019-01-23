На МКАД произошло два ДТП с участием десяти автомобилей

Десять автомобилей столкнулись в двух ДТП на МКАД, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе московской Госавтоинспекции "На 103-м километре внешнего кольца МКАД произошло столкновение шести автомобилей. Пострадавших нет. На 105-м километре внутреннего кольца ДТП с участием четырёх автомобилей, один человек пострадал", — рассказал собеседник агентства. По его словам, происшествия сказались на движении автомобилей. "Есть затруднение движения, но так как поток небольшой, то несильное", — добавили в ведомстве.