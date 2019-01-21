Водитель захотел уйти от погони и оставил без газа 211 домов

Пьяный автолюбитель из Челябинска, пытаясь сбежать от экипажа ДПС , врезался в газопровод, сообщает Ura.ru. В результате была повреждена магистраль и более 200 домов остались без топлива.

Инцидент произошёл вечером 19 января в Металлургическом районе города. Подозрительный водитель проигнорировал требования полицейских остановиться, и правоохранители бросились его догонять.

«Погоня была в частном секторе», — уточнил глава района Сергей Кочетков.

По его словам, в настоящее время подача газа в жилые дома восстановлена. Виновника ЧП задержали. Ему вменяют в вину не только нарушение правил дорожного движения, но и повреждение газовой сети.