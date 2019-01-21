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Водитель захотел уйти от погони и оставил без газа 211 домов 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пьяный автолюбитель из Челябинска, пытаясь сбежать от экипажа ДПС, врезался в газопровод, сообщает Ura.ru. В результате была повреждена магистраль и более 200 домов остались без топлива.
Инцидент произошёл вечером 19 января в Металлургическом районе города. Подозрительный водитель проигнорировал требования полицейских остановиться, и правоохранители бросились его догонять.
«Погоня была в частном секторе», — уточнил глава района Сергей Кочетков.
По его словам, в настоящее время подача газа в жилые дома восстановлена. Виновника ЧП задержали. Ему вменяют в вину не только нарушение правил дорожного движения, но и повреждение газовой сети.
ДТП , Сергей Кочетков , ГИБДД , РИА Ura.ru
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