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В Москве грузовик въехал в машину Росгвардии 

Газета.Ru + ещё 7 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Москве на 32-м километре Киевского шоссе грузовой автомобиль "зацепил" служебный автомобиль Росгвардии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя силовиков Валерия Грибакина.
По словам представителя, автомобиль силовиков стоял со включенными проблесковыми маячками.
"Его зацепил грузовик, в результате чего служебную машину отбросило в сторону", — сказал Грибакин.
По его словам, один из сотрудников Росгавардии был госпитализирован. Еще трое получили незначительные травмы, им помощь врачей не понадобилась.
В конце прошлого года сообщалось, что сотрудников Росгвардии избили в Калининградской области.
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