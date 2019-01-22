Дорожная разборка в центре Москвы попала на видео

Москвич на « Ауди » избил таксиста и разгромил его «Хендай Солярис» посреди Красной Пресни, сообщает телеграм-канал Hue.

Канал опубликовал видеозапись инцидента на улице в центре Москвы, причиной возникновения которого стало мнение одного из его участников о навыках вождения другого.

На кадрах видно, что такси «Хендай», вынуждено остановиться в средней полосе дороги из-за перегородившего путь черного «Ауди».

После остановки оба водителя покидают свои машины. Водитель «Ауди» сначала толкает таксиста, а затем пытается ударить, но встречает сопротивление.

Между тем несколько ударов таксиста достигают цели, головы водителя «Ауди», после чего автовладельцы примерно минуту проводят в боевых стойках и неудачных попытках ударить друг друга.

В какой-то момент водитель «Ауди» прекращает их и переключается на попытки нанести повреждения автомобилю противника — обливает лобовое стекло машинным маслом, бутылку с которым вынимает из своего багажника, бьет ногой по двери, а затем по боковому зеркалу.