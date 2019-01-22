Месть экскаватором: водитель разнес отель из-за невыплаты зарплаты

В результате ЧП один человек пострадал — ему была оказана медицинская помощь.

На видео попали кадры дебоша, который устроил водитель экскаватора. Мужчина, сидя за рулем транспортного средства, начал разносить здание нового отеля Travelodge в Инновационном парке Ливерпуля.

Сначала экскаватор не смогу заехать по ступеньках, но со второй попытки он разломал стеклянную дверь и начал громить фойе и стойку регистрации.

Один из очевидцев сказал, что такое происходит, когда людям не платят зарплату, а другой называет водителя «больным человеком».

В результате ЧП один человек пострадал — ему была оказана медицинская помощь.

Приехавшая полиция не застала нарушителя — он бросил экскаватор и скрылся с места происшествия. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, сообщает издание Mirror.