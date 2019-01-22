В результате ЧП один человек пострадал — ему была оказана медицинская помощь.
На видео попали кадры дебоша, который устроил водитель экскаватора. Мужчина, сидя за рулем транспортного средства, начал разносить здание нового отеля Travelodge в Инновационном парке Ливерпуля.
Сначала экскаватор не смогу заехать по ступеньках, но со второй попытки он разломал стеклянную дверь и начал громить фойе и стойку регистрации.
Один из очевидцев сказал, что такое происходит, когда людям не платят зарплату, а другой называет водителя «больным человеком».
В результате ЧП один человек пострадал — ему была оказана медицинская помощь.
Приехавшая полиция не застала нарушителя — он бросил экскаватор и скрылся с места происшествия. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, сообщает издание Mirror.