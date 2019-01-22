В Барнауле столкнулись пять машин, есть пострадавшие

Два человека, в том числе ребёнок, пострадали во вторник в результате столкновения пяти машин в Барнауле, сообщает ГУМВД по Алтайскому краю. По данным ведомства, столкнулись автомобиль ВАЗ-2104 и четыре иномарки на улице Загородной. "По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2104, допустил столкновение с четырьмя автомобилями: Toyota Corona, KIA Rio, Ford Focus, Renault Logan. В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы: водитель автомобиля ВАЗ-2104, а также пассажир автомобиля KIA Rio, ребенок 2014 года рождения", — говорится в сообщении. В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе в виде мокрого снега и гололедицы Госавтоинспекция Барнаула призвала всех участников дорожного движения "быть крайне внимательными на проезжей части".