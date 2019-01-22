Иномарка протаранила автомобиль скорой помощи в Красноярске

Иномарка протаранила автомобиль скорой помощи на пересечении улиц Металлургов и Воронова в Красноярске. Пострадал один человек. Ролик с уличных камер видеонаблюдения опубликовали в паблике «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видеоролика видно, что автомобиль скорой помощи едет на высокой скорости с включенными проблесковыми маячками.

Автомобиль Toyota стал совершать поворот на зеленый сигнал светофора, не пропустив неотложку. После столкновения транспортные средства отбросило друг от друга.

В машине медиков был пациент. В дорожно-транспортном происшествии пострадал пассажир, который ехал в качестве сопровождающего с больным. Его также доставили в больницу с ушибами. Об этом сообщили сайту еnisey.tv в ГИБДД по Красноярскому краю.

Правоохранители изучают обстоятельства ДТП. Проводится проверка.