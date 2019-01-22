Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иномарка протаранила автомобиль скорой помощи в Красноярске 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Иномарка протаранила автомобиль скорой помощи на пересечении улиц Металлургов и Воронова в Красноярске. Пострадал один человек. Ролик с уличных камер видеонаблюдения опубликовали в паблике «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видеоролика видно, что автомобиль скорой помощи едет на высокой скорости с включенными проблесковыми маячками.
Автомобиль Toyota стал совершать поворот на зеленый сигнал светофора, не пропустив неотложку. После столкновения транспортные средства отбросило друг от друга.
В машине медиков был пациент. В дорожно-транспортном происшествии пострадал пассажир, который ехал в качестве сопровождающего с больным. Его также доставили в больницу с ушибами. Об этом сообщили сайту еnisey.tv в ГИБДД по Красноярскому краю.
Правоохранители изучают обстоятельства ДТП. Проводится проверка.
360tv.ru: последние новости
«Я не возьму у него деньги» — мать спортсменки, которую сбил судья, отказалась от возмещения расходов Водитель пытался руками остановить автобус, который забыл поставить на ручник. Видео Грузовик перевернулся на МКАД
ДТП , Toyota
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Перми женщина погибла после ДТП с участием автобусов
Новую модель Renault заждались покупатели в России1
В Москве грузовик въехал в машину Росгвардии
В Британии устроили битву между кроссоверами
В Пакистане произошло крупное ДТП
Видео
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
04:58
В Британии устроили битву между кроссоверами
Автоновости
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:42
Легковушку разорвало на части после аварии в Башкирии
ДТП
00:15
Водитель фургона спровоцировал аварию на МКАД
ДТП
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
02:56
Юдашкин возмутил припаркованным на тротуаре авто
ДТП
01:49
Малыш вывалился из авто прямо на проезжую часть
ПДД
00:50
Медведев пересел на российский автомобиль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение