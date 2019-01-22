Девушка избила таксиста в Москве и угнала его авто

Московский таксист Андрей, работающий в «Яндекс-такси», не ожидал, что его изобьёт дама. Он принял заказ и поехал с пассажиркой по Садовому кольцу. При въезде на Цветной бульвар на машину запрыгнула девушка. Андрей вышел из машины, чтобы узнать, не требуется ли даме помощь, но, как оказалось, девушка была не из слабых. Она набросилась на таксиста, отлупила, откинула на соседнее авто, залезла в салон и уехала в неизвестном направлении. Очевидцы помогли Андрею выбраться с проезжей части и вызвали скорую. Оказалось, что у мужчины несколько переломов. Прыткую угонщицу тоже нашли — девушка оказалась 27-летней приезжей из Челябинска.