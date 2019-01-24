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Под Великим Новгородом перевернулся школьный автобус 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Утром 24 января в Маловишерском районе Новгородской области произошла авария с участием автобуса, перевозившего детей. Об этом сообщается в группе «Подслушано Малая Вишера» в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении сказано, что автобус наехал на упавшее с лесовоза бревно и «перекувырнулся в кювет».
Глава Маловишерского района Николай Маслов подтвердил информацию об аварии, сообщает 53news.ru. По его словам, ехавшая сразу за лесовозом «Нива» врезалась в дерево, но водитель автобуса успел среагировать.
Маслов заявил, что водитель вывернул руль, чтобы избежать столкновения с другими машинами, и автобус оказался в кювете.
В автобусе находились семь детей и два сопровождающих педагога. Все они были пристегнуты.
В результате аварии пострадала одна школьница. В местном управлении Следственного комитета РФ заявили, что ее отвезли в больницу. Потребуется ли ей госпитализация, пока неизвестно.
Пользователи «ВКонтакте» уточнили, что с находившимися в автобусе детьми все в порядке, а у пострадавшей девочки диагностировали ушиб.
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ДТП , СКР
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