Под Великим Новгородом перевернулся школьный автобус

Утром 24 января в Маловишерском районе Новгородской области произошла авария с участием автобуса, перевозившего детей. Об этом сообщается в группе «Подслушано Малая Вишера» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что автобус наехал на упавшее с лесовоза бревно и «перекувырнулся в кювет».

Глава Маловишерского района Николай Маслов подтвердил информацию об аварии, сообщает 53news.ru. По его словам, ехавшая сразу за лесовозом «Нива» врезалась в дерево, но водитель автобуса успел среагировать.

Маслов заявил, что водитель вывернул руль, чтобы избежать столкновения с другими машинами, и автобус оказался в кювете.

В автобусе находились семь детей и два сопровождающих педагога. Все они были пристегнуты.

В результате аварии пострадала одна школьница. В местном управлении Следственного комитета РФ заявили, что ее отвезли в больницу. Потребуется ли ей госпитализация, пока неизвестно.

Пользователи «ВКонтакте» уточнили, что с находившимися в автобусе детьми все в порядке, а у пострадавшей девочки диагностировали ушиб.