Пламя вырвалось из-под капота в лицо автовладельцу

Опасное происшествие запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на доме британского автовладельца. По словам мужчины, он планировал очистить двигатель машины от моторного масла и найти место возможной протечки. Нанеся чистящий состав, мужчина дал ему высохнуть и завёл мотор. После он стал искать место протечки, но внезапно из-под капота вырвался горящий шар. Автовладелец успел отскочить, не получив ожогов. Он тут же заглушил мотор и начал тушить пламя. Огонь довольно долго не затухал, так что горе-ремонтнику пришлось даже принести садовый шланг и поливать пламя струей воды.