А снег идет: массовое ДТП случилось под Москвой

Коллапс на Симферопольском шоссе: столкнулись более 50 автомобилей

Сильный снегопад в Москве и области, по прогнозу синоптиков, продлится два дня и станет самым сильным с начала зимы.

По предварительной информации, в серии ДТП на Симферопольском шоссе, произошедшей в условиях сильнейшего снегопада, столкнулись 52 автомобиля. Такие данные «Звезде» озвучили в ГУ МВД по Московской области.

Как следует из уточненной информации на 14.00 мск, на участке с 24-го по 28-й км в сторону Москвы произошло пять ДТП, в которых пострадали 13 машин. Еще 12 машин столкнулись на 48-м км в сторону области.

На 58-м км (в обе стороны) врезались друг в друга 27 автомобилей.