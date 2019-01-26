А снег идет: массовое ДТП случилось под Москвой

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Коллапс на Симферопольском шоссе: столкнулись более 50 автомобилей 

ТК «Звезда» + ещё 20 3 часа назад
Сильный снегопад в Москве и области, по прогнозу синоптиков, продлится два дня и станет самым сильным с начала зимы.
По предварительной информации, в серии ДТП на Симферопольском шоссе, произошедшей в условиях сильнейшего снегопада, столкнулись 52 автомобиля. Такие данные «Звезде» озвучили в ГУ МВД по Московской области.
Как следует из уточненной информации на 14.00 мск, на участке с 24-го по 28-й км в сторону Москвы произошло пять ДТП, в которых пострадали 13 машин. Еще 12 машин столкнулись на 48-м км в сторону области.
На 58-м км (в обе стороны) врезались друг в друга 27 автомобилей.
Сильный снегопад в Москве и области, по прогнозу синоптиков, продлится два дня и станет самым сильным с начала зимы. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о переводе коммунальных служб на усиленный режим работы.
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