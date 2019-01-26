В Москве автомобиль врезался в монастырь

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Москвич на иномарке протаранил Николо-Перервинский монастырь 

Вести Подмосковья + ещё 3 1 час назад
На юго-востоке Москвы автомобиль врезался в стену монастыря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Столкновение произошло на Шоссейной улице сегодня около 9 часов утра. Водитель автомобиля Renault совершил наезд на препятствие и его пассажир получил травмы.
Установлено, что водитель иномарки хотел обогнать другой автомобиль, но не справился с управлением и врезался по касательной в стену Николо-Перервинского монастыря. На месте происшествия работают представители спецслужб.
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ДТП , Видео , Renault , МВД , ИТАР-ТАСС
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