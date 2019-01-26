В Москве автомобиль врезался в монастырь

Москвич на иномарке протаранил Николо-Перервинский монастырь

На юго-востоке Москвы автомобиль врезался в стену монастыря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах . Столкновение произошло на Шоссейной улице сегодня около 9 часов утра. Водитель автомобиля Renault совершил наезд на препятствие и его пассажир получил травмы.

Установлено, что водитель иномарки хотел обогнать другой автомобиль, но не справился с управлением и врезался по касательной в стену Николо-Перервинского монастыря. На месте происшествия работают представители спецслужб.