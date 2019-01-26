Десятки машин столкнулись под Москвой

Десятки автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-2 «Крым» в Московской области. Причиной ДТП стала обрушившаяся на московский регион метель. Об этом сообщили очевидцы во «ВКонтакте».
Авария произошла на Симферопольском шоссе вблизи города Чехова. На магистрали столкнулись более 30 автомобилей.
VKontakte
Причиной массового столкновения машин стали сильная метель и скользкая дорога.
VKontakte
По словам очевидцев события, движение на трассе застопорено.
«Машин 30 накопилось. И спереди машин 20. Отделался легким испугом. Все М-2 живем тут, ночуем здесь. До завтра», — сообщил один из очевидцев.
Ранее синоптики и МЧС предупреждали жителей Москвы и Подмосковья о метели и гололедице 26 и 27 января. В течение выходных ожидается сильный снег, метель, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.