Десятки машин столкнулись под Москвой

«Живем здесь до завтра». Десятки машин столкнулись на трассе М‐2 в Подмосковье

Десятки автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-2 «Крым» в Московской области. Причиной ДТП стала обрушившаяся на московский регион метель. Об этом сообщили очевидцы во «ВКонтакте».

Авария произошла на Симферопольском шоссе вблизи города Чехова. На магистрали столкнулись более 30 автомобилей.

VKontakte

Причиной массового столкновения машин стали сильная метель и скользкая дорога.

VKontakte

По словам очевидцев события, движение на трассе застопорено.

«Машин 30 накопилось. И спереди машин 20. Отделался легким испугом. Все М-2 живем тут, ночуем здесь. До завтра», — сообщил один из очевидцев.