День разбитых авто: снегопад парализовал Москву

Москва и Подмосковье оказались не готовы к сильнейшему снегопаду: несмотря на то, что автомобилистов призывали быть осторожнее в связи со сложными дорожными условиями, столичный регион в субботу, 26 января, бьет рекорды по количеству аварий. Из-за гололедицы и снежных заносов на одном только Симферопольском шоссе столкнулись в общей сложности около 60 машин. Синоптики прогнозируют, что непогода продлится до вечера воскресенья.

Сильнейший снегопад парализовал движение в Московской регионе: в Москве и Подмосковье автомобили попадают в массовые ДТП. Снег, метель, гололедица, снежные заносы, о которых еще утром предупредило жителей региона МЧС , не заставили автомобилистов воздержаться от поездок на автотранспорте. В результате Москва стоит, а карта дорожно-транспортных происшествий на сайте Центра управления дорожным движением тревожно мигает красными кружками, разбросанными по всей карте города.

Самая сложная ситуация — на Симферопольском шоссе на юге столицы. Здесь столкнулись в общей сложности 60 автомобилей, отчего движение по трассе полностью парализовано. «Сразу несколько аварий произошло 26 января на Симферопольском шоссе, — сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в ГУ МВД по Московской области. —

Машины разбились на разных участках МКАД: на 58-м — около 12 машин, на 53-м — около 30 машин, на 43-м — около 8 транспортных средств, и 26-м км — около 17 машин».

Источник издания отметил, что все аварии — незначительные, пострадавших в них нет.

Между тем, РИА «Новости» сообщает, что в аварии на 26 км Симферопольского шоссе — то есть на федеральной автодороге М-2 «Крым», — произошедшей неподалеку от города Чехова, все же пострадали два человека. При этом издание отмечает, что в ДТП участвовали 16 машин.

Движение из Москвы в сторону области полностью перекрыто.

В сети тем временем появляются видеоролики, по которым можно понять, насколько сложная ситуация создалась на дороге.

По сообщению РИА «Новости» сотрудники ГИБДД организовали объезд тех участков Симферопольского шоссе, где произошли массовые ДТП. С 12:00 на трассе ограничено движение на участке с 28 по 58 км.

«По данному вопросу налажено взаимодействие с НЦУКС МЧС России и Росавтодор. Данные о пострадавших не зарегистрированы. Организован объезд», — рассказал агентству источник в столичном МВД.

Еще одна авария произошла на юго-востоке Москвы, правда, ее нельзя назвать массовой: одинокий водитель автомобиля Renault врезался в стену Николо-Перервинского монастыря в районе Печатники. «По адресу: ул. Шоссейная, д. 82 водитель автомобиля Renault не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. Пострадал один человек», — сообщили агентству «Москва» в ГИБДД России.

Непростая ситуация и на Новорижском шоссе на северо-западе Подмосковья: здесь, по сообщению РИА «Новости», днем в субботу столкнулись 15 машин — в ДТП пострадал один человек.

Центр управления дорожным движением уже призвал жителей Москвы и Подмосковья отказаться от поездок на автомобилях в связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией.

Просьба была опубликована в официальном твиттере ведомства.

«Движение в городе затруднено, местами очень. Особенно сложно на МКАД, ТТК — буксуют грузовики. «Дорожный патруль» там работает в усиленном режиме. Также на дорогах коммунальная техника. Наш совет: машину оставьте дома, сегодня лучше на городском транспорте, метро работает штатно», — говорится в сообщении ЦОДД.

Утром 26 января МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение для жителей Московского региона. Ведомство сообщало, что 26 и 27 января в Москве и Подмосковье ожидаются сильный снег, метель, усиление ветра порывами до 17 м/с, а на дорогах образуются гололедица и снежные заносы. Автомобилистам посоветовали быть особо внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, а пешеходам — обходить стороной шаткие конструкции.

Столица действительно превращается в один сплошной сугроб: на сайте «Метеоновости» сообщается, что к середине дня прирост снега в столице составил 4-5 см — и это не предел, поскольку снегопад продлится до вечера воскресенья. К 21:00, как обещают синоптики, прирост снега в регионе составит 10 см.