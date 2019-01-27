В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли, еще двое пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии в воскресенье утром, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по республике Андрей Басхаев. По его информации, авария произошла около 8.15 мск воскресенья на 51-м километре трассы Яшкуль — Комсомольский. Столкнулись " Лада Приора" с номерами республики Дагестан и " Лада Калина " с местными номерами. "В автомобилях погибли четыре человека. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы", — сказал собеседник агентства. Причины аварии устанавливаются. В воскресение спасатели распространили экстренное предупреждение о том, что местами в юго-западных районах республики сохранится сильный гололед.