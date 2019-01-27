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В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП 

Р-Спорт + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии в воскресенье утром, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по республике Андрей Басхаев.
По его информации, авария произошла около 8.15 мск воскресенья на 51-м километре трассы Яшкуль — Комсомольский. Столкнулись "Лада Приора" с номерами республики Дагестан и "Лада Калина" с местными номерами.
"В автомобилях погибли четыре человека. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы", — сказал собеседник агентства. Причины аварии устанавливаются.
В воскресение спасатели распространили экстренное предупреждение о том, что местами в юго-западных районах республики сохранится сильный гололед.
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ДТП , Lada , Lada Kalina , Lada Priora , МВД , РИА Новости
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