Два человека погибли в ДТП в Кировской области

Два человека погибли и двое получили травмы при столкновении легкового автомобиля с "КамАЗом" в Юрьянском районе Кировской области. Об этом сообщается в официальной группе управления ГИБДД МВД по региону в соцсети "ВКонтакте".

По данным ведомства, ДТП произошло в 03:05 26 января на 4-м км автодороги "Вятка" в Юрьянском районе на подъезде к Кирову. ВАЗ-2112 въехал в стоящий автомобиль "КамАЗ" с прицепом.

"В результате происшествия 22-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии, трое пассажиров, две девушки 19 и 20 лет, молодой человек 21 года, были госпитализированы. Впоследствии молодой человек от полученный травм скончался в больнице", — говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка.