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Два человека погибли в ДТП в Кировской области 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Два человека погибли и двое получили травмы при столкновении легкового автомобиля с "КамАЗом" в Юрьянском районе Кировской области. Об этом сообщается в официальной группе управления ГИБДД МВД по региону в соцсети "ВКонтакте".
По данным ведомства, ДТП произошло в 03:05 26 января на 4-м км автодороги "Вятка" в Юрьянском районе на подъезде к Кирову. ВАЗ-2112 въехал в стоящий автомобиль "КамАЗ" с прицепом.
"В результате происшествия 22-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии, трое пассажиров, две девушки 19 и 20 лет, молодой человек 21 года, были госпитализированы. Впоследствии молодой человек от полученный травм скончался в больнице", — говорится в сообщении.
По факту происшествия проводится проверка.
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