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В Индии перевернулся автобус с 50 школьниками 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: Twitter/ANI
Школьный автобус, в котором находились порядка 50 детей, попал в аварию в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, передает в понедельник телеканал NDTV.
Согласно его данным, инцидент произошел в округе Гунтур. Отмечается, что в результате аварии "есть много пострадавших", а состояние троих учащихся оценивается как критическое. Водитель школьного автобуса, по информации NDTV, в момент происшествия был пьян.
На фотографиях, опубликованных агентством ANI, видны перевернутый желтый автобус и множество скопившихся рядом с ним людей.
Другие подробности инцидента пока не приводятся.
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