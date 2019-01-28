В Индии перевернулся автобус с 50 школьниками

Школьный автобус, в котором находились порядка 50 детей, попал в аварию в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, передает в понедельник телеканал NDTV.

Согласно его данным, инцидент произошел в округе Гунтур. Отмечается, что в результате аварии "есть много пострадавших", а состояние троих учащихся оценивается как критическое. Водитель школьного автобуса, по информации NDTV, в момент происшествия был пьян.

На фотографиях, опубликованных агентством ANI, видны перевернутый желтый автобус и множество скопившихся рядом с ним людей.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.