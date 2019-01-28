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Инструктор по вождению прокатил пешехода на капоте 

Рамблер 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В сети появилось видео из Подольска, на котором водитель сбивает человека на проезжей части и уезжает с места преступления. По словам автора записи, нарушитель оказался инструктором по вождению.
По информации канала «360», водитель синего Шевроле привлёк к себе внимание после столкновения с несколькими припаркованными автомобилями. Очевидцы происшествия попытались вытащить мужчину из салона машины, поскольку он говорил невнятно и производил впечатление человека в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако вытащить из-за руля виновника аварии не удалось. Улучив момент, когда его оппоненты отвлеклись на сигнал встречной Тойоты, водитель дал по газам, протаранил ещё две машины, сбил человека и скрылся с места происшествия.
По словам жены пострадавшего, далеко уехать инструктору не удалось. На одном из перекрестков с круговым движением он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в отбойник.
«Сейчас супруг хромает, получил сильный ушиб ноги, мы ездили в травмпункт, оформляли больничный», — передаёт канал слова женщины.
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ДТП , Chevrolet , Toyota
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